Sanık, kendini yakmaya çalıştı

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesiyle ilgili davada ifade verdiği esnada kendisini yakmaya çalışan sanık Şerif Mesutoğlu, Şanlıurfa’da hastaneye getirildi.
Mardin Adliyesi’nde görülen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan tutuklu Sanık Şerif Mesutoğlu, ifade verirken kendini yakmak istemişti. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan sanık, duruşmaya ara verilmesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Geniş güvenlik tedbirleri arasında hastaneye getirilen sanığın, gazeteciler tarafından görüntü alınması da polis tarafından engellenmeye çalışıldı.
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