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Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Bursa’da bir dürümcüden saniyeler içinde hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı.Olay Çekirge meydanında bulunan bir dürümcüde meydana geldi.

Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık güvenlik kamerasında

Bursa’da bir dürümcüden saniyeler içinde hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay Çekirge meydanında bulunan bir dürümcüde meydana geldi. Dükkan sahibi, kapının girişinde duran kasayı açık bırakıp, içeride başka bir işle uğraşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi kasadaki parayı çalıp kaçtı. Hırsızın soğukkanlılıkla kasada bulunan 300 lirayı alıp kaçması güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Dükkan sahibi, kasaya döndüğünde paraları yerinde göremeyince hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi güvenlik kamerasından tespit etti. Hırsızlık zanlısı polis tarafından her yerde aranıyor.

Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık güvenlik kamerasında

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