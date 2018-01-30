Saniyeler içinde telefon bayisini soydular

Haber -Kamera :Ozan URAL /İstanbul DHAKadıköy'de bir telefon bayisine camını taşla kırarak giren hırsızlar saniyeler çok sayıda cep telefonu çalarak kaçtı. Olay gece saat 03:00 sıralarında Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde gerçekleşti. Telefon bayisinin camını kaldırım taşlarıyla kırarak içeriye giren yüzleri maskeli hırsızlar, çok sayıda telefonu alarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı
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