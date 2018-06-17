Şanlıurfa'da bayram ziyaretinden dönen aile 14 yaşındaki kızlarını tavanda asılı buldu

Olay, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Carci (Mahmo) kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan Bilgilere göre, bayramın ikinci gününde bayram ziyaretine gitmek için evden ayrılan anne, 14 yaşındaki kızı Nurten İ. ile 7 yaşındaki oğlunu evde bıraktı. Bir süre komşu ve akraba ziyaretinde bulunan anne, eve döndüğünde kızını evde bulamayınca aramaya koyuldu. Bir süre arama sonrasında, hayvanların beslendiği ahıra bakan anne, küçük kızı tavanda asılı gördü. Gördüğü manzara karşısında şoka giren annenin feryadı üzerine gelen komşuları, genç kızı asılı olduğu yerden indirip, jandarma ve 112 acil servisine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ölüm haberi üzerine eve gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Siverek Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi ardından kız çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak gözyaşları eşliğinde köyde toprağa verildi.
ACILI HABER BABAYA VERİLMEDİ
Ölen kız çocuğunun babasının 2 ay önce Erzincan’a çobanlık için gittiği ve acılı haberin halen kendisine verilmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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