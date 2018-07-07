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Şanlıurfa'da çaldığı telefonla canlı yayın yapan hırsız yakayı ele verdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir işyerinden masanın üzerindeki cep telefonunu çalan genç, telefonunun sahibinin sosyal medya hesabından canlı yayın yapınca, parkta uyurken yakalandı.

Şanlıurfa'da çaldığı telefonla canlı yayın yapan hırsız yakayı ele verdi!

Olay, Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut M.’ye ait işyerinde masa üzerinde bulunan cep telefonu çalındı. Bir süre sonra telefonun sahibi Mahmut M.’yi arayan arkadaşları, sosyal medya hesabından tanımadıkları kişiler tarafından parkta canlı yayın yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Mahmut M., polise başvurdu.

ÇALDIĞI TELEFONLA PARKTA CANLI YAYIN YAPTI

Mahmut M.’nin sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin bir parkta, canlı yayın yaptıklarını tespit etti.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE UYURKEN YAKALANDI

Bölgeye giden polisler, ismi açıklanmayan şüpheliyi, arkadaşıyla birlikte çimlerin üzerinde uyurken yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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Şanlıurfa hırsızlık cep telefonu sosyal medya canlı yayın

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