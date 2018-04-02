Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 23’üncü kilometresinde yaşandı. İddiaya göre 5 arkadaş, otomobil kiralayarak Şanlıurfa’dan Suruç istikametine giderken kaza yaptı.

Gişelere 2 kilometre kala yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan Murat Ş.(20) yönetimindeki otomobil, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra betondan yapılmış su tahliye çukuruna devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte Semra A. (17), Çiçek A. (13), Müslüm İ. ve Mahmut A. yaralandı. Yaralılardan, Murat Şahin, Semra A. Çiçek A. ve Mahmut A. olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Murat Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

JANDARMAYI GÖRÜNCE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan kazada yaralanan Müslüm İ.’nin ise jandarma ve sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinde kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, boş araziye kaçtığı belirtilen yaralıyı bulmak için el feneriyle arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen kaçan şahıs bulunamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)