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Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 00:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, L.Y.’nin (15) jandarmaya gönderdiği mektupla öz babası M.Y. ile onun 3 arkadaşının, kendisinin de aralarında bulunduğu yaşları 13 ile 17 arasındaki 3 kıza cinsel istismarda bulunduğunu yazdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y. ile birlikte 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Mevlana Mahallesi’nde oturan L.Y.’nin jandarmaya mektup yazıp, öz babası M.Y.’nin, kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı.

MEKTUPTA ANLATTI

Mektup üzerine harekete geçen jandarma, L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) sevk etti. Burada ifadeleri alınan kızlardan L.Y.’nin, babası M.Y. tarafından tacize uğradığı ve para karşılığında pazarladığı ortaya çıktı.

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.’nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.

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