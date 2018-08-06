HABER

Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 20:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde cuma günü ortadan kaybolan Mehmet Yalçın'ın cesedi, komşusu ve en yakın arkadaşının evinde üzerine beton dökülüp fayans dizilmiş halde bulundu.

Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!

Suruç’ta ilçesinde bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası 31 yaşındaki Mehmet Yalçın, cuma günü Mızar Caddesi üzerindeki dükkanından ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Yalçın'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ

Ortadan kaybolan Yalçın'ı bulmak için çalışma başlatan polisler, mahallede inceleme yaptı. Mobese kameralarını inceleyen polisler, bakkalın son olarak komşusu ve en yakın arkadaşı B.Y.'nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan B.Y. emniyetteki sorgusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyince serbest bırakıldı.

YALÇIN'IN EVİNE GİDİP AİLESİNE TESELLİ VERMİŞ

Olayın ardından Mehmet Yalçın'ın evine gidip gelen B.Y. aileye teselli verdi. Aile ile birlikte arama çalışmalarına da katıldığı öğrenilen B.Y.'nin aile bireyleriyle sürekli konuşup çocuklarının bulunacağına inandığını söylediği öğrenildi.

ÖLDÜRÜP, ÜZERİNE FAYANS DİZMİŞ

Aradan 3 gün geçtikten sonra gözaltına alınarak serbest bırakılan B.Y.'nin evinde yeniden arama yapıldı. Gece saat 02.00 sularında polisler tarafından getirilen eğitimli köpekler merdiven altındaki yeni fayans dizilen bir yerden koku aldı. Fayansları kıran polisler, betonla karşılaştı. Betonu da kıran polisler, bakkalın cesedine ulaştı.

50 LİRALIK BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken B.Y. ve M.S. isimli arkadaşı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. B.Y.'nin cinayeti işlemeden birkaç gün önce eşini babasının evine gönderdiği öğrenildi. Bakkalın 50 liralık borç yüzünden silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü iddia edildi.

ss

Öldürülen Mehmet Yalçın

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdiBolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi
Ani fren yapan TIR'daki demir borular kaydı, sürücü yaralandıAni fren yapan TIR'daki demir borular kaydı, sürücü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suruç ceset fayans Mehmet Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

İtalya'da büyük patlama, yaralılar var

İtalya'da büyük patlama, yaralılar var

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

İlginizi Çekebilir

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne İyi Arkadaşmış. Arkadaşının Üzerini İtalyan Seramikle Kaplamış.
Diğer Haberler
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi

Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.