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Şanlıurfa'da korkunç olay! Serumu çıkarmaya çalına hemşir, makasla bebeğin parmağını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 1,5 aylık Zeliha Ç.'nin elindeki serum kelebeğini çıkarmak isteyen hemşir, iddiaya göre makasla yanlışlıkla bebeğin baş parmağını kesti. Aile suç duyurusunda bulunurken, bebek ameliyat için Adana'ya sevk edildi.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Serumu çıkarmaya çalına hemşir, makasla bebeğin parmağını kesti

Olay öğle, saatlerinde Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Burcu ile Yusuf Ç. çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha Ç., yüksek ateş şikayetiyle geçen pazar akşamı hastaneye getirildi. Burada muayene edilen kız bebeğinin yatışı yapıldı.

MAKASLA BEBEĞİN BAŞ PARMAĞINI KESTİ

Bugün yapılan son kontörlerinde ise çocuk bebek taburcu edildi. Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen Ömer ismindeki hemşir, iddiaya göre makasla bebeğin sağ baş parmağını kesti.

KESİLEN PARMAKLA ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansla konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana'ya sevk edildi.

HASTANE YÖNETİMİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bebeğinin parmağı kesilmesi nedeniyle gözyaşlarına boğulan Burcu Ç., yaşananlara tepki göstererek, "Bugün kızımı iyileşti diye eve götürecektim. Ancak sorumsuzlar yüzünden şimdi parmağı kesildi" diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi ise olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Serumu çıkarmak isteyen hemşir, bebeğin parmağını kestiSerumu çıkarmak isteyen hemşir, bebeğin parmağını kesti
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Büyütmemek lazım olur böyle ufak tefek kazalar.
kumaş kesmiyorsun ki be kardeşim..elinin altında bebe var bebe.. dikkatli olmalısın değil olmaya mecbursun eğer bu mesleği yapıyorsan..şanslıysan babası seni kıtır kıtır kesmez.
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