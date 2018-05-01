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Şanlıurfa'da selin ortasında özçekim yaparken sulara kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu. Sel sularının ortasında ’selfie’ yapmaya çalışan bir genç, akıntının şiddetlenmesiyle mahsur kaldı. Vatandaşlar, genci ip ve merdiven yardımıyla uzun süren çalışmanın ardından kurtarmayı başardı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sel sularının arasına girerek selfie çekip yağışı örüntülemeye çalışan 18 yaşındaki Mustafa Yıldız, akıntının şiddetlenmesiyle mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan genç sele kapılma tehlikesi geçirdi.

Mustafa Yıldız'ı fark eden vatandaşlar, gencin yerinden kıpırdamaması uyarısında bulunarak, kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca kurtarılamayan gence, ip atıldı.

İpi beline bağlayan Yıldız, sel sularının arasından geçemeyince yan tarafta bulunan evlerden birinden tahta merdiven getirildi. Merdiveni köprü şeklinde kullanan vatandaşlar, genci sağ salim kurtarmayı başardı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suruç sağanak yağış sel

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