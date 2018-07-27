Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşandı. Hafriyatların döküldüğü boş bir alanda çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaptı.
Yapılan aramada molozların arasındaki toprağa gömülü 2 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede çocuğun yaklaşık 20 gün önce bölgeye gömüldüğü belirlendi.
Üzerinde elbiseleri duran çocuğun başının gövdesinden ayrıldığı ve cesedin yanına gömüldüğü öğrenildi. Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan ceset, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri ise küçük kızı toprağa gömdüğü öne sürülen ismi açıklanmayan annesini ve üvey annesini gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı. Kızın babasının ise uzun süredir kayıp olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA/DHA)
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