HABER

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 16:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir hafriyat döküm alanında toprağa gömülü halde başı gövdesinden ayrılmış 2 yaşında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğunun cesedi bulundu. Olayla ilgili anne ve üvey annenin gözaltına alındığı iddia edilirken, babanın ise uzun süredir kayıp olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşandı. Hafriyatların döküldüğü boş bir alanda çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaptı.

20 GÜN ÖNCE GÖMÜLMÜŞ

Yapılan aramada molozların arasındaki toprağa gömülü 2 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede çocuğun yaklaşık 20 gün önce bölgeye gömüldüğü belirlendi.

BAŞI GÖVDESİNDEN AYRI BULUNDU

Üzerinde elbiseleri duran çocuğun başının gövdesinden ayrıldığı ve cesedin yanına gömüldüğü öğrenildi. Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan ceset, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KIZIN ANNESİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri ise küçük kızı toprağa gömdüğü öne sürülen ismi açıklanmayan annesini ve üvey annesini gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı. Kızın babasının ise uzun süredir kayıp olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA/DHA)

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
190 yıllık çınar ağacı, lüks otomobilin üzerine devrildi190 yıllık çınar ağacı, lüks otomobilin üzerine devrildi
Keşan’da şiddetli yağmur (2)Keşan’da şiddetli yağmur (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Eyyübiye suriyeli çocuk cinayet kafası kesilen çocuk

En Çok Okunan Haberler

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.