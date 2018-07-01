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Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 01:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre ailesinin otomobilde unuttuğu 2 yaşındaki G.B., yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre minik G.B.'yi araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra G.B.'yi otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik G.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ulan çocuğu arabada nasıl unutuyorsunuz ? Nasıl bir malsınız ? Bu bir cinayet. Allah sevdiği kullarını erken alırmış. O bir melek olarak dünyaya veda etti. Toprağın cennet olsun yavrucak.
Resmen bir cinayet 2 yaşındaki bir çocuğunu bir anne baba nasıl unutabilir. gereken en ağır cezayı almalılar.
ya arkadaş nasıl unutursunuz yaa pes valla
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