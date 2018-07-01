Şanlıurfa'da yürek yakan olay! Otomobilde unutulan 2 yaşındaki çocuk....

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönen Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre minik G.B.'yi araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra G.B.'yi otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları camı kırdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik G.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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