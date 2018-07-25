Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Muhittin Birlik (48) idaresindeki 27 U 8676 plakalı minibüs, Şanlırfa-Halfeti karayolu Dutluca Mahallesi mevkisinde Ali Boyatan (38) yönetimindeki 63 LL 144 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Emine (28), Edibe (48), Büşra Nur (5), Müslüm (70), Muhammet Miraç Boyatan (2) ile Fatma (33), Hasan Efe (7), Merve (13), Elif Sena Sevinç (14) ve Murat Aksoy (34) yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

