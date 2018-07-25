Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Muhittin Birlik (48) idaresindeki 27 U 8676 plakalı minibüs, Şanlırfa-Halfeti karayolu Dutluca Mahallesi mevkisinde Ali Boyatan (38) yönetimindeki 63 LL 144 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Emine (28), Edibe (48), Büşra Nur (5), Müslüm (70), Muhammet Miraç Boyatan (2) ile Fatma (33), Hasan Efe (7), Merve (13), Elif Sena Sevinç (14) ve Murat Aksoy (34) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni kabinenin açıklandığı gün tüm hisselerini devretmiş!
ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı
21 erkek çocuğu istismar eden din adamının cezası belli oldu!
CHP'de son dakika gelişmesi! Kılıçdaroğlu resti çekti
Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum