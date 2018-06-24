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Şanlıurfa Valisi Erin: Suruç'ta her türlü tedbir alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, blok oy kullanıldığı iddia edilen, oy pusulularının ele geçirildiği ve kavgaların yaşanmasıyla gündeme gelen Suruç ilçesinde her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, blok oy kullanıldığı iddia edilen, oy pusulularının ele geçirildiği ve kavgaların yaşanmasıyla gündeme gelen Suruç ilçesinde her türlü tedbirin alındığını açıkladı.
Ramazan bayramından bir gün önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla gündeme gelen Suruç'ta, saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başladı. Ancak, ilçenin değişik mahallelerindeki okullarda gerginlik yaşandı. Bir okulda blok oy kullanıldığı öne sürülürken, polisin ateş açarak durdurduğu bir otomobilde ise 4 çuval mühürlü oy pusulası ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Son olarak Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanımı sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Sandık başında başlayıp okul dışında devam eden bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polislerin havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdığı kavgada yaralanan 3 kişi, Suruç'taki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.
Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu ve zırhlı araçların okul çevrelerinde konuşlandırıldığı ilçede yaşananlara ilişkin Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yazılı açıklama yaptı. Sosyal medyada çıkan olaylarda ölenler olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına değinilen açıklamada, Suruç'ta her türlü önlemin alındığı vurgulanarak şöyle denildi:
"İlimiz Suruç ilçesinde 14/06/2018 günü yaşanan ve adli, idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç ilçemizde her türlü tedbir alınmıştır. Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç’tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Basın yayın kuruluşlarından Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır.”

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