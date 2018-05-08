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Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 04:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da gün içerisinde aralıklı halde yağan yağmur gece sağanağa döndü. Yaşanan selde 13 araç sürüklenirken arı kovanları, ev ve iş yerleri büyük zarar gördü. Meteoroloji ise iki il için kuvvetli yağış ve sağanak uyarısı yaptı.

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ekili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. İlçede gün içerisinde zaman zaman etkili olan yağış, gece aniden sağanağa dönüştü. Sancak ve Saha Mahallesinde sağanakla birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkında suda sürüklenen 13 araç ve mahalledeki çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Mahallede arıcılık yapan Mehmet Çulcu, yağmurun aniden bastırdığını, bu nedenle çok sayıda evi su bastığını söyledi.

"BUGÜNE KADAR BÖYLE FELAKET YAŞAMADIK"

Yetkililerden yardım talep eden Çulcu, "Mahallede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Benim 80 arı kovanım zarar gördü. Bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadık. Evlerimiz ve iş yerlerimiz kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

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İKİ İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, Adana ve Mersin için kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

  1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'da 02.20-23.00, Mersin'de ise 02.30-20.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle su baskını, ani sel, yıldırım gibi olumsuzluklar yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

(AA)

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