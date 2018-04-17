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Şanlıurfa’da 12 öğrenci tatlıdan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 12 öğrenci yedikleri tatlıdan zehirlendi.Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbalı Mahallesi’nde bulunan Hüsnü M.

Şanlıurfa’da 12 öğrenci tatlıdan zehirlendi

Şanlıurfa’da 12 öğrenci yedikleri tatlıdan zehirlendi.
Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbalı Mahallesi’nde bulunan Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre öğrenciler, okulun yakınındaki bir iş yerinden baklava alarak yedi. Okula dönen öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuklara ilk müdahaleyi okulun bahçesinde yaptı. Öğrenciler, daha sonra ambulansla Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da 12 öğrenci tatlıdan zehirlendi

Şanlıurfa’da 12 öğrenci tatlıdan zehirlendi

Şanlıurfa’da 12 öğrenci tatlıdan zehirlendi

Şanlıurfa’da 12 öğrenci tatlıdan zehirlendi

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