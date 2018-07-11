Şanlıurfa'da 13 yaşındaki Halil'den haber alınamıyor

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 8 Temmuz'da iş aramak için evden ayrılan ve ailesine Şanlıurfa'ya gideceğini söyleyen Halil Öncel'den (13) haber alınamıyor. Mehmet Emin Öncel, hayatından endişe ettiği oğlunun bulunması için emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Akçakale'nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde oturan, 3'ü kız 4 çocuk sahibi Mehmet Emin Öncel'in en büyük çocuğu Halil, 8 Temmuz Pazar günü, iş aramak için sanayi sitesine gitmek üzere evden ayrıldı. Bir süre sonra ailesini telefonla arayıp, iş bulamadığını ve Şanlıurfa'ya gideceğini söyleyen Halil'den bir daha haber alınamadı. Polise kayıp başvurusunda bulunan Mehmet Emin Öncel, hayatından endişe ettiği oğlu Halil'in bulunmasını istedi. Öncel, "Aramadık yer bırakmadık. Emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulundum. Yetkililerden bir an önce oğlumu bulmalarını istiyorum" diye konuştu. Halil'in kız kardeşi Feride Öncel (5) de gözyaşı dökerek, ağabeyinin bulunmasını istedi.
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