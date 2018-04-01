Şanlıurfa’da 160 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde durdurulan bir kamyonette 160 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman istikametine giden bir kamyoneti Bozova ilçesi girişinde durdurdu. Kamyonette narkotik köpeğinin yardımıyla arama yapan ekipler, 45 paket halinde 160 kilo esrar ele geçirdi. Polisler 2 kişiyi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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