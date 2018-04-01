Şanlıurfa'da 160 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, polis tarafından durdurulan kamyonette 160 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa- Bozova karayolunun 24'üncü kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan polis ekipleri, poşetler içerisine gizlenmiş 160 kilo esrar ele buldu. Esrara el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücü ile yanında bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyette götürüldü.
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