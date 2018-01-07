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Şanlıurfa’da 167 kilo esrara 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 39 dakika önce

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin durdurarak aradığı TIR'ın dorsesinde 167 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 4 kişigözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan TIR'ı durdurarak aradı. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan TIR'ın dorsesinde 167 kilo 850 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, TIR'da bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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