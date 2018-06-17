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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da  2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Akbayır Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Adnan Subaşı yönetimindeki 33 FP 728 plakalı otomobil, Yusuf Çelik'in kullandığı 63 YH 345 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralıŞanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

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