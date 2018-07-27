Şanlıurfa'da 2 yaşındaki Suriyeli kız toprağa gömülü bulundu (2)

ÜVEY ANNE İHBAR ETMİŞ

Şanlıurfa'da hafriyat alanında toprağa gömülü cesedi bulunan Suriyeli 2 yaşındaki kız çocuğunun isminin Betül El Hassan olduğu belirlendi. İddiaya göre, babası iki eşli olan küçük kızın 20 gündür evde olmadığı ve üvey annesinin şahit olduğu bir telefon konuşmasında Fatıma El Hassan'ın kızını gömdüğünü söylemesi üzerine polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Üvey annenin ihbarının ardından polisin gözaltına aldığı ve halen sorguladığı Fatıma El Hassan'ın, gömdüğü yeri göstermesinin ardından küçük kızın cesedine ulaşıldı.

Suriyeli annenin sorgusu sürerken, küçük kızın öldüğü mü yoksa öldürüldüğü mü sorusu otopsisi ile netlik kazanacak.

