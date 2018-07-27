Şanlıurfa'da 2 yaşındaki Suriyeli kız toprağa gömülü bulundu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Suriyeli 2 yaşında bir kız çocuğunun hafriyat alanında bulunan toprağa gömülü cesedi bulundu. Polis, küçük kızı bölgeye gömdüğü öne sürülen annesini gözaltına aldı.
Polis ekipleri yapılan bir ihbar üzerine Yenice Mahallesi hafriyat alanı yakınlarındaki molozların arasında toprakta küçük kız cesedi buldu. 2 yaşında olan ve yaklaşık 20 gün önce elbisesi ile gömüldüğü saptanan küçük kızın cesedi, incelemelerin ardından topraktan çıkarıldı. Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen ve başı gövdesinden ayrılmış olan ceset, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri ise küçük kızı toprağa gömdüğü öne sürülen ismi açıklanmayan annesini gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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