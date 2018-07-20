HABER

Şanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 18:04 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kentte son günlerde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, R.A., M.A. ve Ş.T.'yi gözaltına aldı. Diyarbakır'dan geldiği öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı suçtan daha önce de sabıkalı olduğu belirlenen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Kuzen cinayetine tutuklamaKuzen cinayetine tutuklama
Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü (2)Kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini öldürdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.