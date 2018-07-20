Şanlıurfa'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kentte son günlerde ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, R.A., M.A. ve Ş.T.'yi gözaltına aldı. Diyarbakır'dan geldiği öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı suçtan daha önce de sabıkalı olduğu belirlenen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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