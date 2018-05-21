Şanlıurfa’da 4 büyüklüğünde deprem

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, merkez üssü Karaköprü ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) saat 04.09'da merkez üssü Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
Canan Karatay açıkladı: Oruç tutarken başınız ağrıyorsa...
Son dakika! Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
24 Haziran seçim sürprizi Kandil operasyonu mu?
Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu
Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum