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Şanlıurfa’da 4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da, merkez üssü Karaköprü ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, merkez üssü Karaköprü ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) saat 04.09'da merkez üssü Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

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