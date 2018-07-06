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Şanlıurfa'da 6 ayda 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA ve ilçelerinde denetim yapan polis, 6 ay içerisinde 233 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 108 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

Şanlıurfa'da 6 ayda 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA ve ilçelerinde denetim yapan polis, 6 ay içerisinde 233 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 108 kişi hakkında adli işlem uyguladı.
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, kent merkezi ve ilçelerde 6 ay içerisinde yaptığı denetimlerde 4 bin motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamada, aralarında yıllar önce çalınanların da bulunduğu 233 motosiklete el konuldu. Motosikletlerin bazıları sahiplerine teslim edilirken, 108 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Birçok motosikletin sahiplerine teslim edilmek üzere yediemin otoparkında bekletildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da 6 ayda 233 çalıntı motosiklet ele geçirildiŞanlıurfa'da 6 ayda 233 çalıntı motosiklet ele geçirildiŞanlıurfa'da 6 ayda 233 çalıntı motosiklet ele geçirildiŞanlıurfa'da 6 ayda 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

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