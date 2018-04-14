Şanlıurfa'da 62 çalıntı motosiklet ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde çalıntı motosikletlere yönelik denetim yapan polis, 62'si çalıntı olmak üzere toplam 170 motosiklet ele koydu, 47 kişi hakkında adli işlem uyguladı.
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden çalınan motosikletlerin Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerde satıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Suruç ve Viranşehir ilçelerinde denetim yapan polis, 62'si çalıntı, 108'i ise şasi numaraları silinmiş, çalınma şüphesi bulunan 170 motosiklet ele geçirdi. Motosikletler incelenmek üzere emniyete götürülürken olayla ilgili 47 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
FOTOĞRAFLI
Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor
Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum