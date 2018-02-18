Şanlıurfa’da 700 litre kaçak akaryakıt ve 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 702 litre akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce aldığı istihbarat üzerine bazı adreslere baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ile ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı. Yine Siverek’te market olarak kullanılan bir işyerine yapılan baskında da 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.