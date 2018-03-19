Şanlıurfa’da 82 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 42 kilo 500 gramı toz olmak üzere toplan 82 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şehir merkezindeki bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonetin kasasına gizlenmiş 42 kilo 500 gramı toz olmak üzere toplam 82 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Toplam kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.