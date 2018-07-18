Şanlıurfa'da akıma kapılan çocuk öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, banyoda kullanılan prize takılı su ısıtıcısının musluğunu açmaya çalışırken akıma kapılan Leyla Yurtseven (4), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Haliliye ilçesi Dolaplı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde banyoda kullanılan prize takılı su ısıtıcısının musluğunu açmaya çalışan Leyla Yurtseven akıma kapıldı. Çocuğun çığlıklarını duyan yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yurtseven, 112 Acil servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

