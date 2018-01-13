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Şanlıurfa'da alacak kavgası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 15:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da alacak nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevliler sevk edildi. Kavgada tüfekle yaralanan kimlikleri açıklanmayan 2 kişi özel araçlarıyla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Bıçakla yaralanan 1 kişi ise olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Yaşanan kava üzerine güvenlik güçleri, mahallede önlem aldı.

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