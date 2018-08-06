HABER

Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan, tekme- tokat ve pompalı tüfek kullanılan kavgada Nurettin Uğur yaralandı.

Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan, tekme- tokat ve pompalı tüfek kullanılan kavgada Nurettin Uğur yaralandı.
Olay, öğleden sonra Korukent Mahallesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, galericide karşılaşan iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişinin tüfekle peş peşe açtığı ateşle Nurettin Uğur yaraladı. Yaralanan Uğur, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Uğur'un hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralıŞanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralıŞanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralıŞanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
Isparta'da yıldırım düştü: 31 keçi telef olduIsparta'da yıldırım düştü: 31 keçi telef oldu
29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi

Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.