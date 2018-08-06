Şanlıurfa'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan, tekme- tokat ve pompalı tüfek kullanılan kavgada Nurettin Uğur yaralandı.

Olay, öğleden sonra Korukent Mahallesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, galericide karşılaşan iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişinin tüfekle peş peşe açtığı ateşle Nurettin Uğur yaraladı. Yaralanan Uğur, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Uğur'un hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.

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