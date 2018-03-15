Şanlıurfa'da aranan 9 kişi yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlardan aranırken yakalanan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde çeşitli tarihlerde işledikleri suçlardan dolayı aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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