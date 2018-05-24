Şanlıurfa’da arazi kavgası: 4 yaralı

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA’da husumetli akraba iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.
Kavga, gece geç saatlerde Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek silah ve bıçakların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi silah ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın yeniden başlamaması için tarafların oturduğu mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.
Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Kripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları
CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı
310 yıldır sular altındaydı! İçinden hazine çıktı
Nipah virüsü alarmı! Aşısı yok ölüm engellenemiyor
Son dakika! Koalisyon güçleri Suriye'yi vurdu
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi