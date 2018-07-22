Şanlıurfa’da balkondan düşen genç kız öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da apartmanın 3’üncü katındaki evinin pencereleri temizlediği sırada dengesini kaybederek düşen Zehra Beller (16) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Zehra Beller, evlerinin penceresinin camını temizlerken dengesini kaybedince beton zemine düştü. Genç kızın yere düştüğünü fark eden bina sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cesedi yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Angelina Jolie’ye benzemek istemişti! Gerçek hali böyleymiş
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum