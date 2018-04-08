Şanlıurfa’da bıçaklı kavga kamerada

Şanlıurfa’da iki grup arasında sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşandı. Bir ekmek fırınının önünde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da karıştığı kavgada bıçak ve satırlar havada uçuştu. Taraflar sokak ortasında uzun süre kavga ederken, kavgadan kaçan bazı şahıslar ekmek fırınına sığındı. Araya giren vatandaşlar, kavga edenleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.