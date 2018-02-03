Şanlıurfa’da çıkan yangında evdeki eşyalar kül oldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında içerideki bir çok eşya kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Yusufbey kırsal mahallesinde yaşandı. Ali A.’ya ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen evdeki bir çok eşya kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.