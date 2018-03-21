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Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi 6 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, 5 gün önce bakkalda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Yavuz'un (38) ölümüyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 5 gün önce bakkalda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Yavuz'un (38) ölümüyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Geçen cumartesi gecesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Murat Gök'e ait bakkalda meydana gelen olayda, Mehmet Yavuz başına ateş edilerek öldürüldü, Murat Gök ise yaralandı. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, Yavuz'un ölümüyle ilgili isimleri açıklanmayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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