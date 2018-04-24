Şanlıurfa’da cumhurbaşkanına hakaret eden 11 zanlı adliyede

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret edip terör propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Emiroğlu, Arıtır, Görümlü ve Yenişehir kırsal mahallelerinde Cumhurbaşkanına hakaret ederek PKK/PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum