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Şanlıurfa’da cumhurbaşkanına hakaret eden 11 zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret edip terör propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Emiroğlu, Arıtır, Görümlü ve Yenişehir kırsal mahallelerinde Cumhurbaşkanına hakaret ederek PKK/PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da cumhurbaşkanına hakaret eden 11 zanlı adliyede

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret edip terör propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Emiroğlu, Arıtır, Görümlü ve Yenişehir kırsal mahallelerinde Cumhurbaşkanına hakaret ederek PKK/PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da cumhurbaşkanına hakaret eden 11 zanlı adliyede

Şanlıurfa’da cumhurbaşkanına hakaret eden 11 zanlı adliyede

Şanlıurfa’da cumhurbaşkanına hakaret eden 11 zanlı adliyede

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