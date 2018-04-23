Şanlıurfa’da depo alevlere teslim oldu

Şanlıurfa’da bir depoda çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodan yükselen alevler yaklaşık 4 metreye ulaşırken gökyüzü ise siyah dumanlarla kaplandı. Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Deponun yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı
Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!
Meral Akşener'e büyük şok!
Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti
Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum