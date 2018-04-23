Şanlıurfa’da depo alevlere teslim oldu

Şanlıurfa’da bir depoda çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodan yükselen alevler yaklaşık 4 metreye ulaşırken gökyüzü ise siyah dumanlarla kaplandı. Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Deponun yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.