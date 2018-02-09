HABER

Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 19:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da jandarma tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 13’ü tutuklandı.

Şanlıurfa’da jandarma tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 13’ü tutuklandı. Şahısları yakalayan jandarma ekipleri 1 milyon 280 bin liralık dolandırıcılığın önüne geçmiş oldu.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan vatandaşları arayıp dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada, 27 adet cep telefonu, 48 adet sim kart, vatandaşların şahsi bilgilerin elde edilmesini sağlayan programın yüklü olduğu dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Jandarmanın bu operasyonla yaklaşık 1 milyon 280 bin liralık bir mağduriyeti giderdiği açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

El frenini çekmeyi unuttuğu tanker inşaata çarptı

El frenini çekmeyi unuttuğu tanker inşaata çarptı

FETÖ’nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

FETÖ’nün firari eğitim danışmanı tutuklandı

Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Siirt'te polis aracına maytap atan 2 çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.