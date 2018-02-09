Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama

Şanlıurfa’da jandarma tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 13’ü tutuklandı. Şahısları yakalayan jandarma ekipleri 1 milyon 280 bin liralık dolandırıcılığın önüne geçmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan vatandaşları arayıp dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada, 27 adet cep telefonu, 48 adet sim kart, vatandaşların şahsi bilgilerin elde edilmesini sağlayan programın yüklü olduğu dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Jandarmanın bu operasyonla yaklaşık 1 milyon 280 bin liralık bir mağduriyeti giderdiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.