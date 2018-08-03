Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosuna 7 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Ak Parti İl Başkanlığı önünde, tarlaların sulanması sırasında yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen çiftçilerden 7'si gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da tarla sulaması sezonunun başlamasıyla birlikte sık sık elektrik kesinti ve voltaj düşüklüğünün yaşandığı öne sürülen Hilvan'ın Gölcük Mahallesi'nden yaşayan 100 çiftçi, soruna çözüm istemek için Ak Parti İl Başkanlığı önüne geldi. Gruptan bazı çiftçiler, sorunlarını anlatmaları için parti binasına alınırken, diğerleri dışarıda beklemeye başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede parti yöneticileriyle görüşen çiftçiler, sık sık kesintilerin yaşadığı, ekinlerinin kuruduğunu buna karşın elektrik dağıtım şirketinin yüksek meblağlı faturalar gönderdiğini öne sürdü. Bu sırada parti binasına alınmayan grup ise basın açıklaması yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen açıklama yapmak isteyen gruptan 7 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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