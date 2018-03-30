Şanlıurfa'da etkinlik yasağı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Valiliği'nce 31 Mart- 6 Nisan günlerinde, kentte yapılması planlanan tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte 31 Mart 2018-01-02-03-04-05-06 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler İl merkezi ve tüm ilçelerde yasaklanmıştır" denildi.
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