Şanlıurfa'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA’da gece vakti pencereden girdiği evlerden tabanca ve altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö., tutuklandı.
Kent merkezinde son günlerde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Devteşti Mahallesi'nde gece vakti girdiği evlerden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin S.Ö. olduğunu saptadı. S.Ö., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çaldığı 12 bilezik, 7 cumhuriyet altını, yüzük ve tabanca ele geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma
Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum