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Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 45’inci kilometresinde yaşandı.

Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 45’inci kilometresinde yaşandı. Şanlıurfa’dan Adıyaman’ın Kahta ilçesine gitmekte olan Mustafa A.’nın kullandığı 63 B 1295 plakalı otomobil, Bozova ilçesi kırsal Çakmaklı Mahallesi yakınlarında kavşağa girmeye çalıştığı iddia edilen Mustafa A. yönetimindeki 63 K 0551 plakalı lüks araca yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ömer Atamar ile lüks araçtaki Fatma Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, Güli A., Dilek A., Bedriye A., Mustafa A., Ebru A., Hafure A. ve Mustafa A. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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