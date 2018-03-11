Şanlıurfa’da freni boşalan otomobil takla attı: 5 yaralı

Şanlıurfa’da freni boşalan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Çamlık Caddesi’nden Şehit Nusret Caddesi’ne giren 63 KK 388 plakalı otomobilin freni boşaldı. Sürücü karşıdaki dükkanlara dalmamak için direksiyonu kırınca araç refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.