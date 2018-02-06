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Şanlıurfa'da hırsızlığa 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 21:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da girdikleri evdeki çelik kasayı açıp içerisindeki 470 bin TL'lik altın ve para çalıp kaçarak polisin takibi sonucu yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da hırsızlığa 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da girdikleri evdeki çelik kasayı açıp içerisindeki 470 bin TL'lik altın ve para çalıp kaçarak polisin takibi sonucu yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre adları açıklanmayan 3 hırsızlık şüphelisi girdikleri bir evin içerisindeki çelik kasayı matkapla açarak değeri yaklaşık 287 bin TL olan 1 kilo 980 gram altın, 17 bin 800 dolar ile 115 bin TL çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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