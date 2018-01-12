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Şanlıurfa'da hırsızlığa 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 45 dakika önce

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, bir iş yerinden çelik kasa ve elektronik malzeme çaldkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinden çelik kasa ile çeşitli elektronik malzemelerin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği iş yerinde ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüpheli 5 kişinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Savcılık kararıyla şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen polis, Suriye uyruklu M.A., M.Ö., L.A., A.Ö. ve M.H.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları elektronik malzemeler ile çelik kasa sahibine teslim edildi.

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