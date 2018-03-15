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Şanlıurfa’da hırsızlık operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:44 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli ile hırsızların çaldığı malzemeleri satın alan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da hırsızlık operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli ile hırsızların çaldığı malzemeleri satın alan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Kentte son günlerde ev ve işyerlerinde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Atakent ve Güllübağ mahallelerindeki evlere ve iş yerlerine girip malzeme çalan hırsızları yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlenen M.A., A.A. ve M.Y. polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri ayrıca çalınan malzemeleri satın aldıkları belirlenen M.A.A., Ö.F.T., A.E., E.N.Ö. ve İ.A. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin ev ve iş yerlerinden televizyon, beyaz eşya, ev aletleri, yastık, çim biçme makinesi, yolluk gibi malzemeler çaldıkları belirtildi.
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