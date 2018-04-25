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Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her 2 sürücü de yaralandı.Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Suruç bağlantı yolunda yaşandı.

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her 2 sürücü de yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Suruç bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Paşa D.’nin kullandığı 63 FB 414 plakalı otomobil ile Halil A.’nın kullandığı 27 JB 020 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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